Effetto Nardella | il sindaco anti affitti brevi ha fatto salire gli affitti brevi

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lo scorso 28 agosto, ildi Firenze Darioha scritto in un tweet che “il business degli” ha generato in molte città “allarme sociale”. Allarme sociale, ha scritto proprio così. Non parlava di furti, rapine, stupri. No, parlava dell’esercizio – da parte dei cittadini-contribuenti – del diritto di proprietà, costituzionalmente garto. I commenti al tweet si sono incaricati di mettere in luce l’infelicità dell’esternazione, ma l’esperienza ci dice che essi non serviranno a condurre il suo autore a più miti consigli sul tema. Del resto, si tratta dello stessoche in più di un’occasione ha definito la locazione breve una “rendita parassitaria”. In questi casi, la tendenza è a spingere il linguaggio sempre più in là. ...