(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) - Roma, 1 settembre 2023 «Ben venga ribadire con forza ed efficacia nelle scuole princìpi morali fondamentali come il rispetto sacro di ogni persona, specialmente nella sua più intima sfera, e la condanna di qualsiasi comportamento discriminatorio, predatorio o violento da parte di chiunque e verso chiunque. Sarebbe importante che nelle scuole si aprissero seriamente gli occhi dei giovani sui danni enormi causati dalla pornografia, che alimenta una sessualità immatura, distorta, possessiva e in definitiva predatoria. Se il Governo Meloni sta predisponendo delle nuove linee guida per lo svolgimento in classe di attività inerenti la delicata sferae affettiva dei nostri figli e nipoti, come si apprende dalla stampa, deve ricordarsi che, sui territori, la stragrande maggioranza di enti, associazioni o cosiddetti “esperti” che ...

... diffondendo pericolose sciocchezze sulla fluiditào attacchi indiscriminati contro gli ... legittimando nel curriculum scolastico spazi permanenti di cosiddetta "di genere" che, ...'Se ne parlava già oltre 40 anni fa, all'estero ci sono tante esperienze interessanti, da noi i bambini della scuola elementare fanno profili falsi per entrare sui siti per ...Al momento sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere per violenza... la presidente del Consiglio, ha parlato die scuola ieri a Caivano , teatro delle ...

L’educazione sessuale in Cecoslovacchia e in Slovacchia Il Post

Educazione sessuale. Pro Vita e Famiglia: evitare altra propaganda Gender e ultra-femminista a scuola. «Ben venga ribadire con forza ed efficacia nelle scuole princìpi morali fondamentali come il risp ...Negli istituti scolastici secondari di secondo grado, da settembre prenderanno il via le lezioni del nuovo programma di “educazione alla sessualità” per combattere la violenza di genere in tutte le su ...