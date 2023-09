Educazione sessuale Pro Vita e Famiglia | evitare altra propaganda Gender e ultra-femminista a scuola

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 settembre 2023 «Ben venga ribadire con forza ed efficacia nelle scuole princìpi morali fondamentali come il rispetto sacro di ogni persona, specialmente nella sua più intima sfera, e la condanna di qualsiasi comportamento discriminatorio, predatorio o violento da parte di chiunque e verso chiunque. Sarebbe importante che nelle scuole si aprissero seriamente gli occhi dei giovani sui danni enormi causati dalla pornografia, che alimenta una sessualità immatura, distorta, possessiva e in definitiva predatoria. Se il Governo Meloni sta predisponendo delle nuove linee guida per lo svolgimento in classe di attività inerenti la delicata sferae affettiva dei nostri figli e nipoti, come si apprende dalla stampa, deve ricordarsi che, sui territori, la stragrande maggioranza di enti, associazioni o cosiddetti “esperti” che trattano ...