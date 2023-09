del penitenziario di Cuenca, nel sud dell', che da mercoledì protestano contro il trasferimento deiin altre carceri, hanno preso in ostaggio 57 agenti, tra guardie e ...Ormai hanno il controllo della prigione idel carcere ecuadoriano di El Turi, a Cuenca, che ieri hanno iniziato una rivolta in risposta alla decisione del governo di perquisire le celle del centro di Cotopaxi. Hanno preso in ostaggio ...Quito, 31. Iin rivolta da ieri nel carcere di El Turi a Cuenca, in, hanno preso in ostaggio un numero imprecisato di agenti di polizia assumendo il controllo del centro di reclusione e impedendo ...

Ecuador, detenuti prendono in ostaggio 57 agenti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

I detenuti del penitenziario di Cuenca, nel sud dell'Ecuador, che da mercoledì protestano contro il trasferimento dei detenuti in altre carceri, hanno preso in ostaggio 57 agenti, tra guardie e polizi ...Quito, 31 ago (Prensa Latina) Detenuti nella prigione di Turi, nella città ecuadoriana di Cuenca, stanno sequestrando oggi diversi agenti carcerari dopo una rivolta iniziata mercoledì mattina.