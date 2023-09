Ecco l' audio del rigore negato al Bologna contro la Juve | ' Il difensore sta fermo '

A Coverciano è stato diffuso l'sul rigore negato al Bologna nella partita contro la Juventus, per fallo di Iling - Junior su Ndoye. "Possibile rigore" esclama subito il var Fourneau, che poi prende tempo. "Fammi vedere solo ...1 'Non sospendo Di Bello , io non metto in croce nessuno'. Gianluca Rocchi, designatore degli Aia , è tornato sugli episodi d i Juve - Bologna . Al centro il mancato rigore assegnato ai rossoblù. A ...Nel dettaglio,il video dell'del Var nell'episodio del rigore particolarmente discusso (condiviso da Sara Meini, giornalista Rai): Un attimo. Buono. Fammi vedere un'altra prospettiva. Ok. ...

Juventus-Bologna, ecco l’audio del Var sul rigore negato ai rossoblù la Repubblica

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, lo aveva promesso e, durante un evento AIA a Coverciano, ha reso pubblico l'audio tra Di Bello e il Var (Fourneau-Nasca) di ...Trentacinque secondi di analisi dei filmati, prima di prendere la decisione che ha poi scatenato un fiume di polemiche. L’episodio è il mancato rigore concesso al ...