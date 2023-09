(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Ha raccontato che suo figlio era caduto dallo scivolo di un parco giochi, ma il piccolo Marcus sarebbe inveceper le lesioni conseguenti a una caduta in casa provocata da sua. Per questo la donna, 37 anni, originaria del centro America, inin Toscana da sola con ildi due anni e mezzo, èarreper. Gli esiti dell'autopsia, disposta dalla procura diin seguito al decesso avvenuto il 18 agosto scorso, avrebbero smentito, spiegano gli inquirenti, la versione dei fatti fornita dalla donna, per cui il bambino si sarebbe sentito male nella notte, dopo che nel pomeriggio precedente era caduto due volte da uno scivolo in un parco giochi di Tirrenia". Versione che ègiudicata ...

La donna, rintracciata nella mattinata di oggi dai poliziotti livornesi a Torino, èe condotta nel carcere "don Bosco" di Pisa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei prossimi ...A quasi un anno dalla scomparsa di Mahsa Amini , la 22enne curda morta dopo essereperché non indossava nel modo corretto l'hijab, un'altra morte in detenzione riaccende l'attenzione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Iran. A morire mentre era in ...... come riporta Leggo, il piccolo è stato ucciso dalla mamma, una donna cubana di 38 anni,... Èdisposta l'autopsia sul corpo del bimbo e sono stati avviati tutti gli accertamenti per ...

È stata arrestata per omicidio la madre del bimbo morto in vacanza a Livorno AGI - Agenzia Italia

Aveva raccontato che suo figlio era caduto dallo scivolo di un parco giochi, ma il piccolo Marcus sarebbe invece morto per le lesioni conseguenti a una caduta in casa provocata da sua madre. Per ...La donna, che era in viaggio da sola con il figlio, aveva raccontato che il piccolo, di due anni, era caduto dallo scivolo. La sua versione è però apparsa agli inquirenti ...