Così come locertifica, vi è quindi un indubbio vantaggio per le imprese a puntare all'... Amazon rappresenta un autorevole e serio esempio delle potenzialità dell'e -per le aziende ..."Lorealizzato in collaborazione con Amazon e presentato oggi rappresenta un unicum a ... le caratteristiche e gli effetti sociali, economici e industriali dell'e -", dichiara Lorenzo ...Se gli effetti di sviluppo dall'e -fossero applicati a tutte le imprese italiane il cui business è suscettibile di essere ... E' quanto emerge dal nuovorealizzato da The European House -...

E-commerce, studio Ambrosetti-Amazon: "Grazie a digitale +8,8% fatturato imprese italiane" Adnkronos

(Adnkronos) – “Oggi oltre il 60% delle vendite nel nostro negozio online proviene da partner di vendita indipendenti, e per loro, solo nel 2022, abbiamo investito a livello europeo oltre 8 miliardi di ...Se gli effetti di sviluppo dall'e-commerce fossero applicati a tutte le imprese italiane il cui business è suscettibile di essere integrato con il canale digitale, potremmo avere un effetto volano per ...