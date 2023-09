E-commerce | Marseglia Amazon | Investiti 8 miliardi in Europa | seguiamo 21mila aziende italiane

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Oggi oltre il 60% delle vendite nel nostro negozio online proviene da partner di vendita indipendenti, e per loro, solo nel 2022, abbiamo investito a livello europeo oltre 8di euro in logistica, servizi, strumenti e formazione. Grazie a questi investimenti, a strumenti concreti come la vetrina made in Italy, il programma di formazione Accelera conIncubator, e alla collaborazione con enti pubblici e privati, nel 2022 più della metà delle 21.000 Pmiche utilizzano il nostro store, ha registrato suoltre 950 milioni di euro di vendite all'estero (+20% rispetto al 2021). Continueremo ad accompagnare le piccole e medie impresein un percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione, grazie anche alla ...

Lo ha detto la vicepresidente e country manager di Amazon Italia e Spagna, Mariangela, in occasione della presentazione della ricerca 'E -: percezioni ed evidenze sui benefici per ...Per Mariangela, vp e country manager Amazon Italia e Spagna, "questi dati confermano come lo sviluppo dell'e -abbia sostenuto il potere d'acquisto delle famiglie, aumentato il ...Per Mariangela, vicepresidente e country manager Amazon Italia e Spagna, "questi dati confermano come lo sviluppo dell'e -abbia sostenuto il potere d'acquisto delle famiglie, ...

E-commerce, Marseglia (Amazon): "Investiti 8 miliardi in Europa ... Adnkronos

'Bisogna far capire a imprese che commercio digitale è più semplice di quanto si creda e che agevola export, in questo anche governo può aiutare' ...Roma, 1 set. (Adnkronos) – “Ci troviamo in un contesto difficile, con un’inflazione molto alta e tassi di interesse crescenti. Ma in questa complessità di scenario noi abbiamo visto delle luci. Innanz ...