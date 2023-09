Dyson V15s Detect Submarine | potente aspirapolvere ora anche lavapavimenti

Dall'idratazione all'assorbimento,Detect Submarine reinventa l'esperienza domestica combinando secco e umido in un prodotto rivoluzionario. Nel tumultuoso mondo degli elettrodomestici, in cui ogni produttore lotta per ...ha lanciato il suo primo aspirapolvere senza filo wet - and - dry tutto - in - uno, ilDetect Submarine . Questo dispositivo è stato progettato per offrire una soluzione di pulizia versatile e in grado di affrontare polvere, macchie sia liquide che asciutte, senza dover ...Nella nostra prova abbiamo approfondito proprio la funzione di pulizia a umido, visto che per le altre funzioni ilDetect Submarine è uguale alclassico attualmente in vendita.V15 ...

Dyson V15s Detect Submarine: il primo aspirapolvere Dyson che lava Hardware Upgrade

Dopo aver cambiato il mercato con il motore ciclonico, Dyson ritenta il colpaccio con il Dyson V15s Detect Submarine, il primo aspirapolvere dell’azienda britannica che lava anche i pavimenti. Un ...Dyson V15s Submarine è un aspirapolvere senza filo multifunzione che aspira lo sporco da tutte le superfici e lava i pavimenti con acqua pulita. Ha un motore potente, una spazzola lavapavimenti innova ...