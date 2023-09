Duran Duran | nel nuovo album ci sarà anche Victoria dei Maneskin

(Di venerdì 1 settembre 2023)hanno annunciato il loroin studio. Si intitola Danse Macabre ed è il loro sedicesimo lavoro in studio. Il discodisponibile a partire dal prossimo 27 ottobre, in occasione della festa di Halloween. Tra gli ospiti che hanno partecipato a questo progetto c’èla giovane bassistadei. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Steven Wilson: “I Måneskin? Sono terribili, una copia scadente di altri gruppi”, i medici chiedono di rinviare il concerto al Circo Massimo per i troppi contagi, in Brasile hanno aperto ai Guns N’Roses: ...

Il nuovo disco deitornano con un nuovo album in studio. Il disco presenta un mix tra nuove canzoni, cover a tema e versioni reinventate di alcuni brani tratti dal loro ...- Voto 7,00 - Fa un po' strano sentire Simon Le Bon cimentarsi in un rap. La 'danza macabra' deisi snoda tra un Rock Dj di Robbie Williams e battiti elettronici ossessivi. Ad ogni ...Leggi Anche Ilanciano il loro album di Halloween, c'è anche Victoria Le parole di Damiano 'Grazie a tutti per essere qui in questo streaming live, è una notte molto speciale - ha detto in inglese Damiano ...

Il successo di Victoria De Angelis continua: dai Måneskin ai Duran Duran Io Donna

L'amatissima bassista della band romana sarà presente nel nuovo album di Simon Le Bon e soci, in uscita il 27 ottobre ...Tra gli ospiti di "Danse Macabre" ci sarà anche Victoria De Angelis, al basso nella cover di "Psycho Killer" dei Talking Heads.