Due indagati per la strage di operai sulla Milano-Torino

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - La procura di Ivrea ha iscritto nel registro deglidue persone in relazione all'incidente ferroviario di Brandizzo, nel Torinese, in cui hanno perso la vita 5, travolti da un treno mentre erano impegnati in alcuni lavori di manutenzionelinea. Secondo i magistrati, le vittime stavano lavorando sui binari senza aver ricevuto il via libera dell'azienda. "Dalle prime indagini sono emerse irregolarità gravi nelle fasi precedenti al disastro. L'evento poteva essere evitato se la procedura fosse stata seguita nel modo corretto", ha dichiarato la procuratrice capo di Ivrea Gabriella Viglione. Chi sono i dueUno dei dueè l'addetto di Rfi Antonio Massa, residente nel Torinese. Secondo la ricostruzione della ...

AGI - La procura di Ivrea ha iscritto nel registro deglipersone in relazione all' incidente ferroviario di Brandizzo , nel Torinese, in cui hanno perso la vita 5 operai impegnati in alcuni lavori di manutenzione sulla linea Torino - Milano. ...Secondo la Procura avrebbe dovuto impedire di iniziare il lavoro prima del passaggio del treno, Non escluso il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro. Ascoltati anche imacchinisti. Il caposquadra è sotto choc, si è salvato d'istinto ma continua a ripetere i nomi dei suoi colleghiCi sonoper la strage del treno di Brandizzo. La procura di Ivrea ha iscritto nel registro degliAntonio Massa, 47 anni, "scorta - ditta" che per conto di Rfi scortava gli operai sui ...

L'editoriale Il governo piange i cinque operai morti sui binari della Torino-Milano, ma è lo stesso governo che taglia i fondi sulla sicurezza nei luoghi lavoro. Servirebbe meno cordoglio di facciata ...Salgono a due gli indagati sull'incidente ferroviario avvenuto a Torino la notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto nel quale sono morti cinque operai ...