Due indagati per la strage di operai sulla Milano-Torino “Gravi violazioni sulla sicurezza”

(Di venerdì 1 settembre 2023) La procura di Ivrea ha iscritto due persone nel registro degliper ladi Brandizzo, dove cinquesono morti travolti da un treno. Uno è Antonio Massa, 46 anni, dipendente di Rfi che mercoledì notte aveva il compito di fare da scorta al cantiere deglidella ditta Sogifer che dovevano sostituire un tratto di binari e che si è salvato perché era poco più lontano, al telefono. L’altro è Andrea Girardin Gibin, caposquadra della Sigifer che si è salvato perché ha visto in tempo i fari del treno ed è riuscito a buttarsi di lato. I magistrati ipotizzano il reato di omicidio e disastro “con dolo eventuale”, dunque doloso, volontario, ben più grave dei reati colposi per cui nelle prime ore è stato aperto il fascicolo dalle pm Giulia Nicodemo e Valentina Bossi. L’ipotesi avanzata dalla procura di ...

Secondo la Procura avrebbe dovuto impedire di iniziare il lavoro prima del passaggio del treno, Non escluso il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro. Ascoltati anche imacchinisti. Il caposquadra è sotto choc, si è salvato d'istinto ma continua a ripetere i nomi dei suoi colleghiCi sonoper la strage del treno di Brandizzo. La procura di Ivrea ha iscritto nel registro degliAntonio Massa, 47 anni, "scorta - ditta" che per conto di Rfi scortava gli operai sui ......violazioni dei protocolli per il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni a svolgere le manutenzioni sui binari La procura di Ivrea ha iscritto sul registro deglile primepersone ...

Si sono salvati in due da quel treno che nel buio è arrivato a 160 chilometri l'ora, spazzando via cinque colleghi a Brandizzo, nel Torinese. In sette erano intenti a cambiare alcuni metri di binari v ...