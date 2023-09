Droni ucraini colpiscono una fabbrica di elettronica per missili a Mosca Zelensky da Cernobbio | «Niente pace senza Crimea e Donbass» – Il video

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un vasto attacco diha interessato la zona di. A riportarlo è Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram locali. Nel quartiere sud-occidentale della capitale sta bruciando in queste ore l’officina dell’impianto elettronico Tomilinsky a Lyubertsy, che produceper. la conferma dell’attacco arriva da una fonte del ministero della Difesa russo citata da Ukrainska Pravda. In mattinata, il sindaco di, Sergey Sobyanin, aveva dichiarato che la difesa aerea russa aveva sventato un altro tentativo da parte di Kiev di attaccarecon un drone. Tuttavia, la fonte del ministero della Difesa ha smentito Sobyanin, osservando che il drone ha raggiunto il suo obiettivo colpendo un laboratorio dell’impresa. «L’operazione del Gur ...

Intanto circa 200 soldati ucraini hanno completato il programma di addestramento sui carri armati. A colpire sono stati droni ucraini. Zelensky, il presidente ucraino, sa che gli alleati sono contrari a spostare la guerra in territorio russo, temono si alzi l'asticella del confronto con Mosca. Spicca il fatto che la notizia sia comunque passata come uno dei 'soliti' attacchi di droni sul territorio russo e che anche i russi non abbiano strepitato troppo di fronte a un colpo che ha colpito un obiettivo militare.

