Drone ucraino nella città russa di Kurchatov vicino alla centrale nucleare di Kursk

Lo ha scritto su Telegram Mykhailo Fedorov, ministrodella trasformazione digitale, spiegando che si tratta di tre unità di equipaggiamento colpite con un solo. Nello specifico, ...Unha attaccato una città nella Russia occidentale, Kurchatov, che ospita una delle più grandi centrali nucleari del Paese. Il governatore Roman Starovoit ha detto che unha ...In Russia, invece, unha colpito un edificio a Kurchatov,a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Kursk,senza fare vittime. Lo ha riferito il governatore della regione Starovoit. ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 555. "Mai avuto dubbi sul sostegno italiano all'Ucraina". Lo dice Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. Lo ...Il sindaco dice che l'attacco è fallito, ma è stato smentito. Droni anche sulle regioni russe di Pskov, Belgorod e Kursk (ANSA) ...