“Dritto e Rovescio” | novità in arrivo per Paolo Del Debbio | la decisione di Mediaset

Leggi su tvzap

(Di venerdì 1 settembre 2023) News Tv. Sta per partire una nuova stagione di ““, talk show condotto daDelsu Rete 4. I telespettatori italiani sono curiosi di sapere quando andrà in onda la nuova stagione. La rete del Biscione ha preso unamolto importante.Delsarà costretto a fare gli “straordinari”. Lafarà felice il pubblico. (Continua…) Leggi anche: “”,Del Dubbio si arrabbia con l’ospite: attimi di panico in diretta Leggi anche:, mega rivoluzione in corso: quanti programmi a rischio, cambia tutto Tutto su “” “e ...