DreameBot L20 Ultra è ufficiale e stabilisce un nuovo limite all’eccellenza

Sotto i riflettori di Berlino a IFA 2023, Dreame svela la sua ultima generazione di robot domestici, tra cui spicca ilUltra. IFA 2023 di Berlino è il palcoscenico perfetto per gli innovatori di tecnologia globale. Quest'anno, tra i protagonisti indiscussi, troviamo Dreame, la celebre azienda cinese che ...Dreame, azienda cinese nata nel 2017 e focalizzata sullo sviluppo di dispositivi legati alla pulizia domestica, ha mostrato a IFA 2023 di Berlino il suo nuovo robot lavapavimentiUltra , il primo dotato di 'MopExtend' che estende automaticamente un mocio per la pulizia approfondita dei bordi entro 2 mm dai battiscopa . In esposizione presso lo stand che abbiamo ...TheUltra features an exclusive breakthrough in mopping system and cleaning technology, addressing a widespread industry challenge of being unable to clean along edges effectively. As ...

Dreame a IFA 2023: L20 Ultra con mocio estendibile, L10 Prime e ... HDblog

Dreame ha presentato al pubblico tre nuovi prodotti all'IFA 2023: il L20 Ultra con mocio estendibile, il L10 Prime e l'H12 Dual. Tutti e tre i prodotti offrono funzionalità avanzate per la pulizia del ...Dreame, azienda cinese nata nel 2017 e focalizzata sullo sviluppo di dispositivi legati alla pulizia domestica, ha annunciato a IFA 2023 di Berlino il suo nuovo robot lavapavimenti DreameBot L20 Ultra ...