Dove gioca Bonucci? Trovato l’accordo con una squadra all’estero | il nuovo ingaggio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo oltre 500 partite con la Juventus e un braccio di ferro durato tutta l’estate, Leonardolascia la Juventus. Al difensore classe 1987 era già stato chiarito dal club che non rientrava più nel progetto tecnico, una comunicazione – secondo quanto riferito da Massimiliano Allegri – già data lo scorso febbraio.si è allenato a partire da questo precampionato ed ora ha accettato l’offerta dell’Union Berlino, club tedesco rivelazione della scorsa Bundesliga che giocherà la prossima Champions League. I tedeschi hanno superato tutta la concorrenza di tutte le altre pretendenti (soprattutto la Lazio, ma anche Genoa e Roma), che però non sembrano aver realmente affondato per il 36enne., che in bianconero prende 3 milioni di euro annui di, dovrebbe scendere a 2, ma la Juventus dovrebbe ...