Dopo l' addio a Sky | per il talent show si apre un nuovo capitolo | con nuovi conduttori e due nuovi giudici | Elettra Lamborghini e Khaby Lame

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nuova piattaforma,e nuova giuria, almeno in parte. Sono gli elementi da cui parte Italia’s Got2023, da venerdì 1 settembre su Disney+. Uninizio per ilprodotto da Fremantle, fino all’anno scorso in capo a Sky, adesso disponibile esclusivamente in streaming con una nuova puntata ogni settimana. Il meccanismo, invece, rimane pressoché invariato. Ogni concorrente si presenta sul palco e passa il turno con 3 sì. Nel corso del programma, ogni giurato ha la possibilità di utilizzare il Golden buzzer, ovvero il pulsante che regala a un concorrente l’accesso diretto alla semifinale. ...