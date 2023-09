Dopo il solleone di agosto un' isola mediterranea per godersi un ultimo felice scampolo di vacanza

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ponza è avvolta nella leggenda della maga Circe. Era nell’, scelta come dimoraaver ucciso il marito, che trasformava gli uomini in animali e le donne in sirene. Un sortilegio che doveva attirare i navigatori: in trappola, come sappiamo dall’Odissea di Omero, ci finì anche l’astuto Ulisse. Della storia mitologica “resta” la sagoma allungata e variegata che Folco Quilici negli anni ’70 ribattezzò “Pontinesia“ in onore della bellezza della Polinesia e di Ponza, appunto, nata dal mare da eruzioni vulcaniche. ...