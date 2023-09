Donna scompare dopo incidente stradale | appello dei familari

Leggi su lortica

(Di venerdì 1 settembre 2023) La questura di Arezzo conferma che si sta cercando la, classe 1970, che domenica scorsa 27 agosto si è allontanata in auto da Taranto. la signora Lina è rimasta coinvolta in unavvenuto in Valdichiana, dove con la macchina é finita fuori strada. E' stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure del caso e da lì si sarebbe allontanata in stato confusionale. Al momento della scomparsa laindossava una maglietta arancione. I familiari chiedono collaborazione e chiunque l'abbia vista e possa fornire elementi utili è pregato di contattare le forze dell'ordine.