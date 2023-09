“Dolore incolmabile” | l’ex del Grande Fratello Vip parla della sua perdita ad un anno di distanza dall’accaduto | “Vedo la vita in un altro modo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ad undal doloroso aborto, Selvaggia Roma racconta le sue emozioni e ilche ha provato per laconcorrente delVip, ha deciso di confidarsi con i suoi follower di Instagram. Selvaggia Roma ad undall’aborto: ildeldelVip Voglio dedicare 5 minuti a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare il, un. Con queste parole ha esordito l'ex concorrente del Grande Fratello Vip . Poi ...Nella giornata di ieri l'ex gieffina ha pubblicato un video su Instagram in cui si è raccontata a un anno dall'aborto , spiegando di aver ritrovato la serenità, nonostante il "" che ...Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare, un. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un ...

Selvaggia Roma un anno dopo l'aborto: Un dolore incolmabile, la ... Fanpage.it

L’ex gieffina si è raccontata in un video un anno dopo la perdita della bambina ed è stata travolta da migliaia di messaggi d’affetto dei fan commossi ...A un anno dall’aborto spontaneo subito lo scorso anno mentre si trovava al quinto mese di gravidanza, Selvaggia Roma torna a parlare di quella ...