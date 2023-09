Disuguaglianza di genere nelle aziende | per combatterla servono strategie concrete

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tratto da Morning Future La strada da percorrere per raggiungere la piena uguaglianza tra uomini e donne nei posti di lavoro è ancora molto lunga. Lo dice una ricerca condotta dal movimento delle B-Corp, ovvero quelleche si impegnano a rispettare determinati standard per garantire un impatto positivo per dipendenti, società e ambiente. La ricerca ha permesso di analizzare 700 imprese italiane. Il 41% di queste non ha messo a punto alcun piano aziendale o strategia strutturata per combattere le disuguaglianze ed eliminare il gender pay gap. Solo il 19% delle imprese conta, tra i propri soci, almeno un quarto di donne. Il problema della sotto rappresentazione femminile nel mondo lavorativo è vasto e colpisce molti ambiti, anche diversi fra loro. In Italia, mancano imprenditrici e lavoratrici a ogni livello. Solo il 41% delle imprese considerate nello studio ha ...