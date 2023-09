Diretta sorteggi Conference | il girone della Fiorentina Segui LIVE

Al Grimaldi Forum di Montecarlo si svolgerà il sorteggio dei gironi (ore 14:30), seguilo in...Le terze vanno agli spareggi per la fase a eliminazionedi UEFA Europa Conference League. ... Isono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e ...I gironi della prima fase GRUPPO A: West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Friburgo (GER), Backa Topola (SER) GRUPPO B: Ajax (OLA), Marsiglia (FRA), Brighton (ING), Aek Atene (GRE) GRUPPO C: Rangers (...

Europa League: i gironi di Roma e Atalanta Sky Sport

sconfitta solo in finale dal West Ham. Al Grimaldi Forum di Montecarlo si svolgerà il sorteggio dei gironi (ore 14:30), seguilo in diretta ...La Roma di Mourinho se la vedrà con Slavia Praga, Sheriff e Servette, per l'Atalanta invece Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow ...