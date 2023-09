DIRETTA | Personale Ata | diritti e doveri | tutto quello che c’è da sapere QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola Rua

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ultimo appuntamento della settimana con, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e You Tube). Nella puntata di venerdì 1 settembre alle 14:30, in, ci occuperemo diAta. Lo faremo assieme a Pasquale(Uil). Conduce Andrea Carlino. L'articoloAta,che c’è dacon(UilRua) .