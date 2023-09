Dionisi | «Spalletti mi ha chiamato per sapere le condizioni di Berardi | poi ha fatto le sue scelte»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Sassuolo ha battuto il Verona per 3-1, portando a casa la prima vittoria stagionale. L’allenatore del Sassuolo, Alessio, ha commentato il match in conferenza stampa. Decisivo, appena rientrato dopo lo stop. «Sì, poi tutti i giocatori hanno bisogno di un’organizzazione di gioco e dei compagni. Io non faccio il mago. Non vedevamo l’ora che Domenico rientrasse. Abbiamo deciso di non portarlo al Napoli per averlo al 100% di quello che poteva oggi e oggi ha dato e non è l’unico. Normale che dopo una vittoria, nel primo tempo dopo il gol è stato il momento meno positivo, poi nel secondo il risultato quasi ci stava sempre. Dopo l’1-0 è subentrata la paura di vincere, abbiamo preso gol su cross come l’anno scorso, ed è normale che poi ti appoggi sui giocatori che la categoria la conoscono bene ma il merito è di ...