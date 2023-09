Digital Service Act | ennesima conferma del volto autoritario di Bruxelles

(Di venerdì 1 settembre 2023) In un’estate scivolata via tra discorsi frivoli, cronaca rosa e improbabili protagonisti, non ha trovato il giusto spazio una faccenda tremendamente seria: ils Act (DSA) europeo appena entrato in vigore per le principali piattaforme web e che sarà esteso pure ai siti internet dal prossimo febbraio. Su Atlantico Quotidiano, eravamo stati tra i primi a denunciare il rischio che questo strumento potesse diventare un modo per controllare in maniera autoritaria le informazioni. Il testo licenziato sembrare questi timori di possibile torsione in stile cinese. Checché ne dicano i promotori di questainiziativa che mostra ancora una volta ililliberale dell’attuale governance comunitaria. L’ombra della censura Nato con nobili propositi, per evitare il ...

Cos'è il Digital Service Act e come cambiano i social AGI - Agenzia Italia

Ti spieghiamo in un minuto cos'è il Digital Service Act - entrato in vigore da qualche giorno - e come cambia la nostra esperienza sui social ...Con il Cyber Resilience Act, di prossima uscita, la UE non pensa più solo alla tutela e l’evoluzione del mercato unico in epoca digitale, né mira ad affermare una mera sovranità digitale europea, ma c ...