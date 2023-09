Dieta e smart working | un binomio possibile? Si | a patto però di seguire alcuni semplici consigli Il parere dell’esperta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 settembre 2023) Stare aal rientro dalle vacanze può essere più semplice se il lavoro in presenza si alterna allo. A casa, infatti, focalizzarsi sulla qualità dei pasti è molto più semplice che in ufficio. In questo modo, magari, si riuscirà ad eliminare più in fretta e in modo più salutare qualche chilo di troppo che è rientrato con noi in città dopo le ferie. Ma quali sono gli accorgimenti daperché lavorare da casa non si riveli al contrario un attentato alla linea? Lo abbiamo chiesto all’esperta. ...