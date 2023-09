Dia | colpo alla Ndrangheta | confiscati beni a imprenditore

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Importante operazione che ha portato la firma della Dia nei confronti dellaUna importante operazione quella messa a segno, nelle prime ore del mattino, da parte della Direzione Investigativa Antimafia. Il tutto dopo che è stato emanato un provvedimento di prevenzione da parte della Corte di Appello di Bologna. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che il personale in questione abbia confiscatoper un valore complessivo che si avvicinano ai 3 milioni di euro. Questi ultimi sono riconducibili ad un soggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso di matrice ‘ndranghetistica. Direzione Investigativa Antimafia (Ansa Foto) Notizie.comL’uomo in questione sarebbe una persona molto attiva in Emilia-Romagna. In particolar modo nei territori ...