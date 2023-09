Design | il made in Italy del vetro protagonista della Milan Glass Week 2023

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un evento dove scoprire le qualità di questo materiale che vede l’Italia tra i leader mondiali e che coniuga industria, sostenibilità e arte Tutto quello che c’è da sapere suline non solo. In occasione dell’edizionedi Vitrum, la fiera delle macchine e delle tecnologie per la trasformazione delo Rho, dal 4 al 10 settembre torna ao la, il più importante evento nazionale dedicato alindustriale e artistico. Eventi, incontri e workshop che fanno parlare ditutta la città, per informare e sensibilizzare il pubblico sui punti di forza di questo materiale, vero campione di sostenibilità. Tra gli eventi da non perdere, quello organizzato ...

Blueside Emotional, marchio made in Ittaly nato dall'esperienza di Steroglass, crea oggetti ricercati, tutti realizzati artigianalmente da esperti soffiatori del vetro più puro e resistente al ...

Blueside Emotional Design, marchio made in Ittaly nato dall’esperienza di Steroglass, crea oggetti ricercati, tutti realizzati artigianalmente da esperti soffiatori del vetro più puro e resistente al ...In particolare, l'installazione intende evidenziare come le aziende italiane abbiano intrapreso un percorso dedicato alla sostenibilità, integrando tale approccio con l'essenza del Made in Italy. Per ...