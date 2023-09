Dengue in Lombardia | due nuovi casi

...per ora otto i casi autoctoni di, nota anche come febbre spaccaossa per l'intenso dolore che provoca, confermati dal ministero della Salute in Italia: uno nel Lazio e gli altri in, ...In data 18 e 20 agosto 2023 sono stati segnalati rispettivamente dalla Regionee dalla Regione Lazio, due casi confermati dinon correlati a viaggi in zone endemiche per l'infezione. ...In data 18 e 20 agosto 2023 sono stati segnalati, rispettivamente, dalla Regionee dalla Regione Lazio, due casi confermati dinon correlati a viaggi in zone endemiche per l'infezione. I due pazienti sono in via di guarigione e sono state attivate tutte le ...

Dengue. Casi confermati con esposizione autoctona. Ecco le ... Quotidiano Sanità

Il primo caso lombardo è stato identificato pochi giorni fa nel Lodigiano. Oggi dovrebbero essere all'incirca 20 i casi di virus dengue sul… Leggi ...Altri due casi di Dengue autoctona sono stati individuati oggi, venerdì 1 settembre, a Castiglione d'Adda nel lodigiano, portando a quota 8 i casi nell'area. Lo screening, avviato dalle autorità ...