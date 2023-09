Delusione Italia | le ragazze del volley si arrendono al quinto set | in finale ci va la Turchia

per l'Italvolley femminile. Le azzurre mancano la finale degli Europei di pallavolo perdendo Bruxelles contro la Turchia 3 - 2. Ora le turche dovranno vedersela con la vincente dell'altra ...per Sylla e compagne che perdono al tie - break con i parziali di 25 - 18, 23 - 25, 25 - ...che tornerà comunque in campo domenica 3 settembre per la finale che vale il ...F1 Monza, ladi Verstappen In questo 2023 non è capitato spesso di vedere Max Verstappen accigliato dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio d'. Dopo aver chiuso la prima sessione al ...

Us Open, delusione Italia: eliminati Musetti, Travaglia e Cecchinato Tuttosport

La Turchia si invola sino al 5-13. Troppi errori da parte di Sylla e compagne e Karakurt fa esplodere il palazzo di Bruxelles pieno di tifosi turchi con il 6-15 conclusivo. Per l'Italia è una grande ...Delusione per l'Italvolley femminile. Le azzurre mancano la finale degli Europei di pallavolo perdendo Bruxelles contro la Turchia 3-2. Ora le turche dovranno vedersela con la vincente dell'altra ...