Delitto Capovani | la perizia su Seung | “Atto omicidiario premeditato e lucido “

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il 30 agosto il Secolo d’Italia ha pubblicato in esclusiva la notizia del deposito dellapsichiatrica ad opera dei consulenti del Gip, Stefano Ferracuti e Renato Ariatti, su Gianluca Paul, il presunto autore dell’omicidio di Barbara, la psichiatra pisana uccisa nell’aprile scorso. Nellasi riconosce la piena capacità di intendere e volere di, definito affetto da un disturbo paranoideo di personalità e privo di qualsiasi componente psicotica che ne possa invalidare la partecipazione al processo. Si attende ora il deposito delladel consulente del Pubblico ministero, Rolando Paterniti. Ad essa si aggiungeranno quelle della parte civile e della difesa, il cui consulente è Alessandro Meluzzi. La diagnosi diNella ...

Depositata la perizia dei consulenti del gip di Pisa: "Seung ha disturbi di personalità ma è capace di intendere e volere". L’indagato, in cella, si è sempre rifiutato di farsi visitare ...L’ex direttore del Dipartimento salute mentale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Roberto Sarlo, ora in pensione "Disturbo di personalità sostanzialmente non curabile. Il carcere si adegui a ospitare person ...