De Vrij | proposta di matrimonio alla sua Doina con vista sul Lago di Como

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il difensore dell'Inter e la compagna, che hanno in comune un figlio, convoleranno a nozze dopo il sì arrivato oggi

... insieme a dee Bastoni. Marotta (LaPresse) - calciomercato.itIn attesa, ovviamente, di ... avanzando al giocatore la propria ''. Si tratta di Alessandro Bastoni, che spera di riabbracciare ...... che come lamentato da Simone Inzaghi ha le maggiori carenze: i soli Acerbi , Bastoni , De, ...all'Inter Inter e Bayern Monaco continuano a trattare dopo che i bavaresi hanno respinto la...... la Lazio era arrivata a offrire circa 12 milioni di euro bonus compresi (rifiutata dal ... Belotti INTER - 27 GIOCATORI Portieri: Stankovic, Brazao, Di Gennaro Difensori: Bastoni, de, ...

Inter, matrimonio in vista: la proposta di de Vrij a Doina - FOTO Inter News 24

Il difensore dell'Inter e la compagna, che hanno in comune un figlio, convoleranno a nozze dopo il sì arrivato oggi ...Stefan de Vrij è pronto a sposarsi con la compagna Doina Turcanu. Ecco il post social condiviso dal difensore dell’Inter Nuove nozze in vista in casa Inter: Stefan de Vrij si è deciso a fare il grande ...