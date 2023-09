De Luca | la denuncia sull’inferno di Caivano | «L’ho detto a Meloni | quasi tutte le case popolari le gestisce la Camorra»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il presidente della Campania, in un video pubblicato su Facebook, è tornato sulla vicenda di. «Ora vediamo se riusciamo stavolta a fare passi avanti concreti al Parco Verde. È certo che ancora oggi lo Stato non c’è a», ha affermato. Vincenzo Deha un po’ smorzato gli entusiasmi della visita fatta ieri, 31 agosto, dalla presidente del Consiglio e da una delegazione del governo. Sull’incontro avuto con Giorgia, ha dichiarato di aver «segnalato – alla premier – che la maggioranza degli occupanti di alloggi disono abusivi. Moltesono state liberate ultimamente e la nuova assegnazione è stata decisa dalla. Se lo Stato c’è, bisogna affrontare questo problema, altrimenti ancora una volta stiamo facendo propaganda». Il ...

Ladel governatore della Campania, Vincenzo De, è gravissima No - ha detto Dedurante la diretta Facebook di oggi - lo Stato non c'è a Caivano. E' certo, al di là della propaganda ...Il rapper Marco Anastasio invece attraverso la parola Alienazionei possibili danni di ... della studentessa di filosofia Agnese Di Lorenzo, della docente, scrittrice Mariangela De. il ......lo aveva raccontato la ragazza ai carabinieri nella sua. Almeno in cinque l'hanno costretta ad avere rapporti sessuali, mentre Angelo Flores, il più grande della comitiva, facevacon la ...

De Luca, la denuncia sull'inferno di Caivano: «L'ho detto a Meloni ... Open

“Ora vediamo se riusciamo, stavolta, a fare passi avanti concreti al Parco Verde. È certo che ancora oggi lo Stato non c’è a Caivano”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luc ...StampaAndremo fino in fondo per eliminare il numero chiuso di Medicina in Campania: siamo a livello di camorra, in relazione alle vicende connesse con il numero chiuso”. Lo ha denunciato, nel corso de ...