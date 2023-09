De Luca | “A Caivano le case popolari sono state assegnate dalla Camorra | l’ho detto a Meloni Va risolto il problema | altrimenti è propaganda”

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Ora vediamo se riusciamo, stavolta, a fare passi avanti concreti al Parco Verde. È certo che ancora oggi lo Stato non c’è a”. Lo hail presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in un punto video su Facebook. “Ho segnalato – haDeriferendosi all’incontro di ieri con la premierdopo la visita del Governo al Parco Verde di– che la maggioranza degli occupanti di alloggi diabusivi. Molteliberate ultimamente e la nuova assegnazione è stata decisa- ha denunciato il governatore – C’è bisogno di risolvere questo, ...

(Agenzia Vista) “Senza una condizione di sicurezza a Caivano perdiamo tempo. Abbiamo bisogno di Forze dell’Ordine e dell’Esercito in strada e ..."Quanto avvenuto a Caivano è odioso come quello che è avvenuto in Sicilia. Sono indignato per il branco di animali che hanno violentato una ragazza nell'isola. Parliamo di 7-8 ragazzi che sono bestie, ...