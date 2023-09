De Luca | A Caivano case popolari assegnate dalla Camorra

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il governatore della Campania Vincenzo De, il giorno dopo la visita della premier Giorgia Meloni a, ha affidato a Facebook il suo pensiero: "Ora vediamo se riusciamo stavolta a fare passi avanti concreti al Parco Verde. E' certo che ancora oggi lo Stato non c'è a. Ho segnalato - ha detto Deriferendosi all'incontro di ieri con la premier Meloni- che la maggioranza degli occupanti di alloggi disono abusivi. Moltesono state liberate ultimamente e la nuova assegnazione è stata decisa. C'è bisogno di risolvere questo problema, altrimenti ancora una volta facciamo propaganda"

“Verificheremo quello che succede nelle prossima settimane – dice De Luca che poi aggiunge -: il Presidente mi ha detto che vuole assumere Caivano come esperienza simbolo di rinascita di un territorio ..."Intanto Caivano è uno dei luoghi simbolo del degrado sociale, civile, urbanistico, di sicurezza del nostro Paese. Meloni mi ha comunicato di voler assumere ...