Davide Socci | fratello del pugile Dario | si risveglia dal coma dopo 33 giorni dall' incidente in tangenziale a Salerno

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 1 settembre 2023)33diha finalmente aperto gli occhi. A 48 anni, ildel noto, era stato coinvolto in un gravea fine luglio in, vicino all'uscita di Sala Abbagnano. A seguito dell', come si legge sul Mattino, era stato trasportato d'urgenza al Ruggi in condizioni critiche. ", mio33esce...