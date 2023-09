Dal M5s a Forza Italia | due consiglieri della Regione Lazio passano con Tajani Gasparri | “Benvenuti Calarossi e Della Casa”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dal Movimento 5 stelle a quello che – un tempo – era il “nemico politico”:. Il salto – o la giravolta – dei due, Robertae Marco Colarossi, è notevole. Due giorni fa la comunicazione al presidente del Consiglio regionale; oggi l’ufficializzazione. Il M5s aveva chiesto ai due di dimettersi, in coerenza con “gli impegni presi coi cittadini che li hanno votati”. Ma a quanto pare i due continueranno a sedere tra i banchi di viaPisana, nelle file del partito fondato da Silvio Berlusconi. “Con un significativo aumento dei propriregionali aumenta il peso di...

...vedono la nostra regione perdere più di 900 milioni di euro e di indicare specificamente e dettagliatamente le alternative fonti di finanziamento necessarie a mettere a terra le misure previste...'Assieme al segretario nazionale, Tajani e a tutti i dirigenti azzurri della Regione Lazio, a partirecoordinatore regionale Fazzone, abbiamo dato il benvenuto a Roberta Della Casa e Marco ...Così, in una nota, il senatore e vicepresidente del, Mario Turco. "Lo scorso 23 agosto, infatti,... che con tanta fatica sta cercando di superare le difficoltà ereditatelontano passato, grazie ...

Forza Italia si rafforza in Regione. Ufficiale il passaggio dei grillini Della Casa e Colarossi RomaToday

Nicola Campanile, funzionario Inail, è il primo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le amministrative del comune di Villaricca, reduce da uno scioglimento per mafia.Lotta antifascista, no all'aumento delle spese militari, sì al salario minimo e al referendum sul Jobs Act. Queste le nuove parole d'ordine della Schlein che ha accantonato i diritti civili e l'ambien ...