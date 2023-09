Dal blazer con le spalle forti alla gonna a ruota | dal maglioncino grigio ai pantaloni ampi | fino alla cravatta nera

Leggi su amica

(Di venerdì 1 settembre 2023) In questo momento dell’anno è facile sentirsi sopraffatti quando si cerca di capire quali siano i pezzi top autunno 2023 da comprare per rinnovare il guardaroba. Con le nuove collezioni appena arrivate in boutique e le infinite proposte delle passerelle orientarsi non è facile. Le tendenze sono tante e per tutti i gusti. Per non sbagliare occorre quindi studiarle bene e capire quali sono i capi più gettonati. Ma soprattutto quelli in grado di rinnovare l’armadio. Tra tutti i capi, ce ne sono alcuni, infatti, che possono sia dare un twist tutto nuovo a quello che abbiamo già, seguendo allo stesso tempo i trend stagionali. Ma anche adattarsi con facilità a diversi stili e modi di vestire. In poche parole, con questi cinque pezzi è davvero difficile fare errori. Anzi. Si fanno dei veri e propri investimenti in fatto di stile. Ecco quali sono. Il pulloverSembra uno ...