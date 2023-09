Cure veterinarie | è possibile ottenere delle agevolazioni | in cosa consistono e a chi spettano

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 1 settembre 2023)sono e a chileper ledei cani appartenenti a una particolare categoria di persone?per persone disabili dal veterinario: a chi? Ogni tipo di disabilità viene contemplata oppure no? In realtà, non sono usufruibili da tutte le persone disabili, ma soltanto da quelle cieche ipovedenti o non vedenti che necessitano di cane guida. Detrazione spese per cane guida-ilovetrading.itSiccome la spesa per il cane è notevolmente alta, sia per acquistarlo che per mantenerlo, l’AgenziaEntrate consente il recupero di una partespese affrontate. Vediamo nel dettaglio questee per quali spese si applicano....