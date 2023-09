Cristina Scuccia | look monacale addio | svolta sexy | irriconoscibile | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ce la ricordavamo timorosa in abito, con gli occhiali e un'aria mite, oraha completato la sua trasformazione e ha dato unaalla fine dell'estate, cambiando radicalmente il suo. L'ex-concorrente dell'Isola dei Famosi ha sfoggiato una chioma bionda, ordinata in lunghe treccine fino alle spalle. Un balzo clamoroso verso la modernità. Ennesimo step dopo quello del reality adventure in cui ha abbattuto dei muri personali, come il pudore verso il proprio corpo. Si è mostrata in pantaloncini, il bikini arriverà, pian piano è diventata più disinvolta. Queste le sue parole a Verissimo: “Sto provando a mettermi in gioco, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato. Ho voglia ...