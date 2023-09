Cristiano Ronaldo risparmiato mentre il giocatore del Real Madrid SBATTE le stelle della Pro League saudita per aver agito “contro il calcio”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Toni Kroos ha preso di mira la pletora di giocatori che scambiano l’Europa con la Saudi Pro, ma si è fermato prima di criticare l’ex compagno di squadra del. Giocatori del calibro di Neymar, Karim Benzema e Riyad Mahrez hanno tutti accettato offerte lucrative dallo stato del Golfo quest’estate – e l’afflusso di talenti non finirà ancora, con la finestra di mercatoSaudi Proche non si chiuderà fino al 20 settembre. E Kroos ha espresso disappunto per le motivazioni di alcuni giocatori che si sono diretti in Medio Oriente negli ultimi mesi. In un’intervista con Sport Illustrated Germaniail vincitoreCoppa del Mondo 2014 ha spiegato: “Ognuno deve prendere ...

Ma quella che si apre tra poche settimane sarà anche la prima Champions League senza alcune delle stelle che le hanno dato lustro da anni, se non decenni: a partire da Leo Messi e, ...AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE CALO Giacomo (Cosenza) VIEIRA NANAugusto (Sampdoria) PER ...Bartlomiej (Spezia) ROMAGNA Filippo (Reggiana) c) ALLENATORI AMMONITI PRIMA SANZIONE LUCARELLI(...Ma quella che si apre tra poche settimane sarà anche la prima Champions League senza alcune delle stelle che le hanno dato lustro da anni, se non decenni: a partire da Leo Messi e, ...

Non sarà il più ricco di tutti, Cristiano Ronaldo: un collega potrebbe guadagnare molto di più in Arabia Saudita ...'Per quanto ne so, Mbappé e Haaland non sognano l'Arabia Saudita', ha detto Aleksander Ceferin 'Solo i club europei possono partecipare alla Champions League, all'Europa League o alla Conference Leagu ...