Criscitiello | “Il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo sul mercato”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il giornalistapromuove ildel: “L’era confermare i big, missione compiuta per gli azzurri”. CALCIO. Ilpuò ritenersi soddisfatto del calcioappena concluso. Ne è convinto il giornalista Micheleche, ai microfoni di SportItalia, ha promosso l’operato del club azzurro. “Questo è stato ildelcampione d’Italia. La società hail suo” ha dichiarato. L’degli azzurri, secondo il giornalista, era mantenere i pezzi pregiati della rosa corteggiati da mezza Europa. “Ilnon aveva ...

Micheleè intervenuto in diretta a Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Ilha fatto quello che doveva ...Calcio- Michelescrive su Twitter la sua favorita per lo scudetto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Michele, direttore di Sportitalia, commenta la prima giornata di campionato soffermandosi ...solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la ...

Criscitiello spiazza tutti: 'Il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo' AreaNapoli.it

Il giornalista Criscitiello promuove il mercato del Napoli: "L'obiettivo era confermare i big, missione compiuta per gli azzurri".Criscitiello, il direttore di Sportitalia critica con parole molto forti il tecnico portoghese alla luce delle prime partite di campionato Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Michele Criscitiello ...