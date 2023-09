Covid | tra Galli e Palù scontro a distanza | «Non si volti pagina» | «Non si metta paura alla gente»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non è unodiretto. Ma nello stesso giorno Massimoe Giorgioesprimono due posizioni distinte e distanti sul. Il primo insiste con l’rmismo, una sorta di replica degli anni scorsi. Il secondo avverte che non è il caso di impaurire la, perché la situazione è tranquilla. «Non mi fa piacere – diceall’Adnkronos – questa grande volontà di “voltare” che si annusa in giro». E aggiunge: «Il problema non è scomparso. Più che preoccupato sono contrariato per il fatto che non ci sia l’attenzione necessaria in vista dell’autunno»., l’improbabile paragone di«Questa “distrazione” è un po’ prematura», continua. «Ma niente di nuovo sotto il Sole. Dopo la prima Guerra ...