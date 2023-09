Covid Italia | incidenza in aumento da due settimane | gli ultimi dati

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - Dal 21 al 27 agosto l'di nuovi casi di-19 segnalati in"si mantiene bassa, seppur inda due. Anche l'impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggeronelle aree mediche e in lieve diminuzione nelle terapie intensive". E' quanto emerge dal monitoraggio aggiornato dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Secondo idella Sorveglianza integrata-19 dell'Iss, nell'ultima settimana l'è pari a 23 casi per 100.000 abitanti, inrispetto alla settimana precedente (14-20 agosto, 15 per 100.000). L'riguarda la maggior parte delle Regioni e Province autonome, con valori, ...

