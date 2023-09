Covid | Iss | incidenza in aumento da 2 settimane | impatto limitato su ospedali**

(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Dal 21 al 27 agosto l’di nuovi casi di Covid-19 segnalati in Italia “si mantiene bassa, seppur inda due. Anche l’sugli ospedali rimane, in leggeronelle aree mediche e in lieve diminuzione nelle terapie intensive”. E’ quanto emerge dal monitoraggio aggiornato dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Secondo i dati della Sorveglianza integrata Covid-19 dell’Iss, nell’ultima settimana l’è pari a 23 casi per 100.000 abitanti, inrispetto alla settimana precedente (14-20 agosto, 15 per 100.000). L’riguarda la maggior parte delle Regioni e Province autonome, con valori, comunque, non superiori a 42 casi per 100.000 ...

Ilin Italia a fine agosto. Per quanto riguarda l'Italia, dove la sanità rischia di ... i dati della sorveglianza dell'indicano che il virus nel Belpaese ha rialzato la testa . Nulla di ...L'aumento dei casi rilevato dalla Sorveglianza dell', passati da 5.919 dal 10 al 16 agosto a 11. La differenza rispetto all'influenza, però, è che ilnon si manifesta nella stagione fredda, ...Al via 'Laboratorium', piattaforma- G20 per la formazione . Comunicato stampa N. 42/2023 10/8/...fin da prima della nascita 14/7/2023 Salute mentale in Europa durante la pandemia- 19: ...

**Covid: Iss, incidenza in aumento da 2 settimane, impatto limitato ... siciliareport.it

COVID: in arrivo le nuove regole per TAMPONI e accessi in OSPEDALE, gli aggiornamenti COVID: in arrivo nuove regole sui tamponi Sono in arrivonelle strutture sanitarie e sulla gestione monitoraggio ep ...Covid, l’Ema-Agenzia europea del farmaco ha annunciato l’autorizzazione di un nuovo vaccino: ecco chi lo dovrà fare in Italia e quando ...