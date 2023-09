(Di venerdì 1 settembre 2023) Sono settimane che si assiste all’incremento, bollettino dopo bollettino, deidi. Nel giro di unaperò ilregistrato è del 28,1% in più rispetto alla rilevazione dei 7 giorni precedenti. I dati del ministero della Salute sono relativi ai giorni compresi tra il 24 e il 30 agosto. Il tasso di positività è di 10,5%, con una variazione di +1,3% rispetto allaprecedente (9,2%) In termini numerici, i nuovi positivi sono 14.866 a fronte degli 11.606 dellaprecedente. Sono 65 i morti con una variazione di +47,7% rispetto allaprecedente (44 nella precedente rilevazione). Sono 142.118 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, con una variazione di +12,6% rispetto allaprecedente ...

...ricoverati e 3 Oss su una dotazione organica di 9 sonopositivi . A riferirlo è Mirella Boschetti, segretaria generale territoriale del sindacato Fials di Ferrara, che coglie la palla al...Il rischio è un nuovodi positivi , soprattutto se si tiene conto della stagione fredda in ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui:, il governo "dimentica" di isolare i positivi ...LE VENDITE IN EUROPA NEL PRIMO SEMESTREprodigioso nelle esportazioni Dal primo trimestre ...8 milioni di auto "alla spina", +35%), come nel 2019, prima del. Già nel 2027 più della metà dei ...

Covid, balzo del 28,% dei casi in una settimana ma restano sostanzialmente stabili i ricoveri Il Fatto Quotidiano

La nuova variante di Covid BA.2.86 è attualmente al centro dell'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L'organo scientifico consultivo federale ha dato un'occhiata più da vicino.Cresce il commercio online a Verona: in base ai dati registrati a fine 2022 il settore ha registrato un balzo del +59% rispetto al periodo pre-Covid. Spicca inoltre che oltre un’impresa su tre è under ...