(Di venerdì 1 settembre 2023) Scade il 27 settembre la possibilità di presentare proposte di progetto nell’ambito del bando “-Emotur” del programma, sul turismo digitale attraverso il nmarketing. Obiettivo del bando è il rafforzamento dellae dell’innovazione dellee Media(PMI) che operano nel settore del turismo, per migliorarne la competitività tramite tecniche di nmarketing a favore della reputazione digitale dellee delle loro performance a breve e lungo termine. Le Pmi potranno fare uso deiper servizi e formazione per soluzioni di mercato nei settori del digitale e dell’innovazione, inclusi: realtà virtuale, realtà aumentata, tracciamento ottico, codificazione facciale, elettroencefalogramma, ...

..., sostenibilità, patrimonio culturale e creatività. In poche parole, mira a ...concorso aperto alle città dell 'Unione Europea e dei Paesi terzi che hanno partecipato al programma......, sostenibilità, patrimonio culturale e creatività. In poche parole, mira a ...concorso aperto alle città dell 'Unione Europea e dei Paesi terzi che hanno partecipato al programma...

Cosme, digitalizzazione piccole imprese: voucher per 450mila euro ... Il Denaro

Lo strumento di garanzia dei prestiti del programma COSME sostiene il finanziamento di progetti di trasformazione digitale delle PMI in tutti i settori dell'economia, indipendentemente dall'attuale ...Per trovare le opportunità finanziarie, basta cliccare sul paese. Hai domande su come svolgere un'attività transfrontaliera, ad esempio l'esportazione o l'espansione in un altro paese dell'UE La ...