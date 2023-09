Cos’è Siisl e come dovrebbe funzionare

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Starà lì, a disposizione, senza il rischio che si raggiungano limiti di utenza, nessun click day. Stiamo parlando della piattaforma, un portale realizzato da Inps che potrà permettere a tutti gli utenti iscritti di gestire, in maniera digitale, tutte le operazioni che possano favorirli per l’inserimento nel mondo del lavoro. In realtà, l’attivazione di una posizione sulla piattaforma non è una operazione così immediata e ci si augura che, una volta realizzati tutti i passaggi (alcuni anche fisici) per potervi avere accesso, il monitoraggio delle proprie posizioni sulla piattaforma sia più semplice. LEGGI ANCHE > App e imprese: così potrebbe cambiare il reddito di cittadinanza Piattaformafunziona La piattaforma è attiva da oggi, 1° settembre. Il dominio è stato registrato dalla presidenza del Consiglio dei ministri ...