Cosa hanno fatto pagare 12 euro a Napoli | scontrino sconvolgente | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nella terra del caffè, ecco che arriva la mazzata. Questa si va ad aggiungere al caos estivo degli "scontrini folli". A, infatti, in un noto locale del centro tre caffè sono arrivati a costare ben 12. A segnalarlo un cliente alquanto indignato. "Quindiciper 3 caffè e una bottiglietta d'acqua, è una vergogna", si sfoga. D'altronde un caffè tipico napoletano gli è costato ben 4. Per non parlare poi dell'acqua. "Capisco l'aumento delle bollette e dei prezzi delle materie prime, ma questo è un vero e proprio eccesso - spiega il cliente a La voce di, esibendo anche loin questione -. quattroper una tazzina di caffè è un furto, per non parlare dell'acqua a 2,50. L'acqua è un bene essenziale, non ...